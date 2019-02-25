醫病》小孩髖關節痛2週好不了 小心先天性髖關節病變

2019-02-25 20:39

〔記者陳建志／台中報導〕台中42歲張姓男子平時喜歡運動爬山，1年多前開始發現運動後左髖關節會覺得卡卡的，原以為是運動酸痛不以為意，直到近日走路時一跛一跛，才趕緊就醫檢查，發現左髖關節退化嚴重，確診是先天性髖關節病變的「小兒股骨頭壞死」，加上後天運動加速磨損造成，醫師考量患者年紀輕，建議接受「機器人手臂髖關節置換術」，術後一個月已能行走自如。

長安醫院骨科主任楊志鴻今天表示，這名患者之前走路、打球正常，甚至一天工作站8小時都沒問題，但近來因天氣冷，不但走路一跛一跛，晚上睡覺時不但起身困難，還會痛到睡不著，感覺就像坐骨神經發炎。

楊志鴻表示，患者到院後安排X光檢查，發現髖關節已經完全扁掉、變形，且不是一般的退化性髖關節炎，而是從小就長期磨損造成，確診是先天性髖關節病變的「小兒股骨頭壞死」。

楊志鴻表示，該名患者因左側髖臼先天異常，再加上邊緣都已磨損糢糊，若用傳統髖關節手術，很難精準置換，困難度非常高，因此建議接受「機器人手臂髖關節置換術」，術前先精準定位髖臼置放位置，醫師並依電腦及機器人手臂指引進行手術，前後約1小時就完成手術，不但傷口小、復原快，術後1個月就能重返工作崗位。

楊志鴻提醒，常聽家長帶著小孩看診說，在學校打球、跑步突然跌倒後，髖關節就不時疼痛，而且走路愈來愈跛，因一般運動傷害大概2至3天就會自行康復，若疼痛症狀持續1到2個星期以上，就要注意是否是「小兒股骨頭壞死」的先天性髖關節病變，建議家長儘早帶小朋友至骨科門診照X光檢查釐清，若能早期發現接受藥物治療，恢復效果較好，也呼籲父母平日多注意小孩走路時的步態是否異常。

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