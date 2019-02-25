澎湖三０高地廁所未啟用 垃圾卻先進駐

2019-02-25 21:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公山水沙灘一向是夏季戲水勝地，鄰近三０高地原為軍事禁地，經澎湖縣政府積極向軍方爭取，規劃欣賞山水沙灘美景制高點，新近旅遊處在高地入口處興建廁所，尚未取得使用執照，卻出現大批垃圾，旅遊處一早就派員清理乾淨。

山水沙灘因沙質細膩，每年觀光旺季都吸引數十萬遊客前往戲水，當地民宿也蓬勃發展，密度在澎湖數一數二，觀光發展潛力驚人；但因山水沙灘地勢平坦，一直被軍方列入重大演習海域，歷年來澎湖漢光演習都在此舉行，因此沿岸海岸線長期列入軍事管制，經過澎湖縣政府積極爭取，軍方才同意釋出。

由於三0高地為欣賞山水沙灘最佳制高點，聚落與沙灘美景一覽無遺，澎湖縣政府旅遊處規劃整修後，民眾可沿著山水濕地木棧道拾階而上，或由山水社區道路開車前往；公園旁設有小型停車場、人行徒步道路等景區設施，近來又在入口處興建廁所，但使用執照尚未發放未正式啟用，卻發現內部已堆滿垃圾。

澎湖縣政府旅遊處據報後，一早就派員前往清理恢復潔淨，未來正式啟用後，將移交社區自主管理，但尚未開放就出現大批垃圾，又是冬季觀光淡季，加上鄰近民宅最少500公尺遠，因此擔心淪為治安死角，將先行協請轄區派出所加強巡邏，並呼籲民眾發揮公德心，請勿亂丟垃圾。

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