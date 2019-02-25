企業送愛心 南投千秋棒球隊一圓專車夢

2019-02-25 22:32

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市千秋國小是縣內棒球培訓重點學校之一，校方及球隊歷經30年來等待，今日終於盼到1部屬於球員的專車（保母車），球員們個個開心不已，也自我期許在未來比賽中能有更好的成績表現，以回報各界對他們的關愛。

來自新北的上信饌玉結合旗下圓裕企業、德育電子等相關公司，今日捐贈千秋國小1部價值約150萬元的休旅車，提供棒球隊外出集訓、觀摩或比賽代步之用，縣府教育處長李孟珍也代表縣府回贈感謝狀，並強調，此次捐車活動，也彰顯縣府推動「一校一企業」認養方案，已獲全台企業認同響應，提醒學生們要心存感恩，努力讀書、勤練棒球，為自己、學校甚至國家爭光。

上信饌玉公司董事長杜淑敏說，她出身貧困環境，靠著半工半讀才完成學業，更能感受弱勢學童的需求，因此，在捐贈過程中，還特別以個人名義捐出20萬元，作為車輛後續保養、維護費用，讓孩子們不必為了缺乏交通工具困擾，更能義無反顧地追逐棒球夢﹗

千秋國小校長陳秀玲指出，該校是典型的郊區小校，一至六年級，總共6班，尤其，在少子化及社區人口結構老化的雙重影響下，原先學區的學齡孩子年年減少，還好發展至今約30年的棒球運動，吸引信義鄉及其他鄉鎮學生越區前來就讀，才使得學生人數維持在一定水平，目前全校人數51人，原住民籍學生便高達25人，棒球的魅力，可見一斑。

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