醫病》退休運將愛吃海鮮、火鍋 手肘、關節長滿痛風石

2019-02-25 19:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名69歲林姓退休運將，因喜歡吃海鮮、火鍋，約20年前開始出現痛風，但不以為意只吃止痛藥，5年前手指、手肘等關節更出現痛風石，每次發作時如針刺，痛到連計程車也無法開，但因未正常服藥改善有限，直到去年底再次發作就醫尿酸飆到11mg/dl，經服藥1個多月後，關節終於不再反覆腫痛，痛風石也逐漸縮小。

烏日林新醫院過敏免疫風濕科主任林剛民今天表示，這名患者過去擔任計程車司機，收班休息後常和運將好友相約吃火鍋、海鮮，20年前就開始出現痛風，但林男每次發作就到診所拿止痛藥，因尿酸控制不佳，5年前開始手腳關節出現痛風石。

林剛民表示，患者去年底因飲食未節制，手指、手肘的痛風石腫脹，因痛到如針刺到院求診，檢驗後發現尿酸飆到11mg/dl，經按時服藥1個多月後，尿酸明顯降低，關節不再反覆腫痛，痛風石也逐漸縮小，現在已經可以恢復正常活動。

林剛民指出，痛風形成的原因主要和先天體質有關，加上尿酸值過高和飲食不正常造成，一般成年人空腹血中尿酸值只要大於7mg/dl，就可判定為高尿酸血症，若體內過多的尿酸形成結晶，沉積在關節處造成紅腫、發熱、疼痛等，就會引起痛風及痛風石。

林剛民指出，許多痛風患者不願長期吃藥，擔心控制尿酸藥物影響肝腎功能，但其實痛風性關節炎若未好好控制尿酸，反而會產生腎臟結石，導致腎功能惡化，長期吃止痛藥物，也會加劇腎功能損傷。

林剛民因此提醒民眾，若出現痛風應儘快就醫，若是反覆痛風，需將尿酸值控制在6mg/dl以下，若已經產生痛風石，更應將尿酸值控制在5mg/dl以下，才能讓痛風石縮小，切忌自行服用止痛藥等藥物，才不會讓症狀加重。

烏日林新醫院營養科主任姜秋月則建議，尿酸值偏高或痛風發作民眾，應避免吃帶殼海鮮、動物內臟、五花肉及小魚乾等高普林食物，肉類攝取也不要過量，並少吃油炸食物、火鍋湯、肉湯；每天並固定補充至少2000C.C.的水，幫助尿酸正常代謝，加上正常作息、睡眠充足，多管齊下才能控制痛風。

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