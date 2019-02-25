盼小西門城再現風華 地方、文藝界發起遷回故里

2019-02-25 20:28

〔記者蔡文居／台南報導〕目前坐落成大光復校區內的小西門城，自西元1970年遷建至今，已歷經近半世紀。近來小西門遺址所在的小西門里里民，主張應將小西門城遷回小西門里，讓珍貴的歷史文化資產重回故里再現風華。

市議員蔡筱薇今天下午偕同小西門里長曾俊仁、前奇美博物館管長潘元石及藝術家蔡漁、建築師蔡中舜及黃怡仁等多位在地里民及藝文界人士召開記者會，表達地方希望小西門城能夠重歸故里的心聲。中西區公所代表則表達樂觀其成。

文資處長林喬彬表示，經評估後，小西遷移過程除解體不易、施工難度高外，磚體於拆解過程中耗損率高，恐降低小西門原物的保存比率。另，成大前幾年剛花千萬餘元維修，如要遷移，建議與成大充分溝通。此外，要遷移到小西門里的和意公園，當地刑務所官舍群與小西門城的形貌語彙、歷史脈落相異，遷移議題需提報古蹟大會研議。若成大及地方沒有意見，文資處會來協助遷移的行政作業程序。

蔡筱薇表示，從「小西門里」的名稱可知，小西門城對當地歷史意義與精神象徵的重要性。她非常感佩當年成大羅雲平校長的遠見及校方後續的維護，如果經大家討論後取得小西門遷回故里的共識，那將會是台南的一大盛事。

里長曾俊仁表示，小西門城遺址是在西門路和府前路口，遷回故里是里民的共識，目前地點希望遷回位於晶英酒店對面的和意公園，里民也支持，希望大家來促成，盼能找回歷史的記憶，讓小西門城風華再現。

潘元石等人則表示，希望小西門城能夠重返故里，新址隔壁是司法博物館、南美館，地點位置佳，這將不是小西門而是整個台南的光榮，也將是全國第一個再度遷回的古蹟。

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