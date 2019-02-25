模範生有望拚上台大 君毅中學先頒20萬獎學金

2019-02-25 19:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕今日大學學測成績公布，苗栗縣私立君毅中學學生胡軒瑞選考國、英、數、自四科，考出55級分高分，有望透過繁星計畫錄取國立台灣大學，校方也頒發20萬獎學金鼓勵，而他雙胞胎弟弟胡軒偉日前才在全國技能競賽機器人組拿下中區第一名，預計將可錄取國立台灣科技大學，一門雙傑也讓師長深感榮耀。

胡軒瑞國中會考作文及英文成績失利，但透過高中三年來的積極補強，此次國文拿下頂標佳績、英文也有前標；而他高一就當選全校模範生，並榮獲苗栗縣政府頒發優秀青年表揚，並參加苗栗山城環保知識賽奪下全縣第一，校裡校外優異表現，也使他得以透過繁星計畫，有望錄取台大。

胡軒瑞雙胞胎弟弟胡軒偉則專攻機器人領域，不僅在全國技能競賽機器人組拿下中區第一名，近期也考取國家技術士電腦硬體修護及網路架設雙乙級證照，同樣積極準備科大繁星計畫，預計將拚上第一志願台科大。

兄弟倆雙雙挺進第一志願，全校師生皆與有榮焉，今早校長林慶旺便頒發20萬獎學金給胡軒瑞，此也為校史高中部祭出最高額獎學金，期勉他未來繼續努力。

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