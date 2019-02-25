南庄向日葵花綻放 金黃色花海迎遊客

2019-02-25 18:08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕入春時節，苗栗縣南庄鄉多處綻放金黃色向日葵花海，一旁點綴繽紛的波斯菊花，每逢假日總吸引許多遊客打卡拍照，苗栗縣政府去年也於通往南庄鄉的重要幹道124線道乙線旁打造農夫市集及4層樓高觀景台，歡迎遊客來登高欣賞美麗花海，同時品嘗在地農特產，感受客庄春季之美。

將近一個人高、如太陽般的向日葵花，在風中搖曳綻放，蜂蝶穿梭其中，放眼望去滿滿的金黃色花海猶如置身詩畫之中，美麗景色吸引遊客慢下腳步，走入花田內取景拍照。

南庄鄉農會總幹事陳乾安表示，藉由稻田休耕階段，於南庄農夫市集周遭種植約5公頃的向日葵花田，於春節時陸續綻放，成為當地最新旅遊打卡景點，搭配去年落成農夫市集及觀景台，除了讓遊客登高眺望周圍金黃色花田美景，同時也可品嘗在地農特產品，有吃又有玩。

陳乾安說，原定近期就要剷除向日葵花田開始春耕，但因花海美景大受歡迎，農會也從善如流，將花期展延至3月中旬，歡迎民眾趁連假期間到南庄一遊，欣賞一年一度的金黃花海，體驗客家庄的春季魅力。

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