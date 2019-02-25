白色情人節前夕車牌競標 中壢監理站玩數字告白

2019-02-25 17:34

〔記者李容萍／桃園報導〕甜蜜的西洋情人節剛過，中壢監理站將於白色情人節（3月14日）前夕，辦理自用小型汽車「BCA-0001~9999」的第1、2級新式號牌及車主自選號牌第一次號牌標售，競標日期訂於3月4日下午3時至3月6日下午3時止。其中，愛情密碼車牌應有盡有，想訴衷情可選擇諧音2013（愛你一生）及8013（伴你一生），3020（想妳愛妳）表達想念，彼此心連心7319（天長地久）、3399（長長久久），都是應景的白色情人節前充滿愛意的車牌選項。

中壢監理站站長吳金全表示，台灣的汽機車牌共有7碼，新的字軌開始選號前都會舉辦2次號牌標售，讓民眾「競標」想要的車牌號碼；車主們也可利用此次機會，選擇一副吉利的車牌，來增加自己的好運氣。幸運組合8888（發發發發）、5168（我一路發）都可以幫自己增加好運氣。

中壢監理站提醒，車牌標售分成4個數字一樣的第一級新式號牌，起標價6000元，每次出價增額以1000元為單位，第二級新式號牌則是數字前面相同、後面兩個相同的雙對號車牌，起標價3000元，車主自選號牌則也是3000元起跳，標售時都能看見其他人的出價，過程刺激。

相關競標條件、競標作業規定、繳交投標金方式、申領牌照可至監理服務網查詢。

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