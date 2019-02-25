新竹監獄參加新竹都城隍廟花燈競賽奪冠

2019-02-25 15:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹都城隍廟每年辦理元宵迎花燈活動比賽，今年多達300件來自各方參賽花燈作品齊聚城隍廟，琳瑯滿目，展現新竹對於文化技藝的重視。新竹監獄受刑人多年來也製作花燈踴躍參與競賽，本次參賽作品【豬事大吉】呼應生肖年的花燈豬，唯妙唯肖，眼神生動活潑，在成績公布後蟬聯第1名殊榮。

典獄長吳永杉除了感謝都城隍廟給予受刑人表現習藝成果的機會，也表達監所教化的重要性，希望受刑人在創作中能激發個人向善的信心。花燈展示從農曆正月15日元宵節至農曆2月17日為期1個月，新竹監獄表示，趁著2月底的連假，歡迎遊客行經新竹都城隍廟時，不妨順道參觀受刑人製作的花燈。

曾是暴力、毒品犯罪者，因判刑入監後，在考核挑選下進入新竹監獄花燈才藝班，學習從花燈骨架製作到安裝燈飾配電，經過不同的嘗試，成功展現整座花燈的完整性，一整年的工期，十多名學員製作多座兼具傳統文化元素又符合現代題材的花燈。

獄方表示，新竹監獄多年來皆開辦花燈才藝班，目的希望經由文化技藝的陶冶，平復受刑人犯罪的戾氣，並嘗試以不同材質設計製作花燈，讓藝術的傳承充滿創新及希望。

透過花燈的展示，讓外界看見監獄不一樣的面貌，去年新竹巨城遠東購物中心辦理矯正機關聯展時，竹監也提供兩座巨型花燈展示，頗受各界好評。

獄方表示，這次新竹監獄蟬聯都城隍廟花燈競賽第1名，未來亦持續配合在地文化，辦理各項藝文活動，讓受刑人除了監禁，也能透過教育獲得改變的機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/