中興大學有「文學姑娘廟」 可抽有李昂創作文句的「愛情靈籤」

2019-02-25 14:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣文壇知名女作家李昂，在中興大學設「李昂文藏館」，更設計「文學姑娘廟」，可抽利用李昂作品文句設計的「愛情靈籤」，另類將文學入籤，盼鼓勵年輕一代多閱讀文學。

李昂文藏館25日在中興大學圖書館5樓開幕，興大校長薛富盛指出，李昂開拓了華文文學的世界文學格局，甚至藉由文學將台灣推向國際，興大在2008年到2010年邀請她擔任興大駐校作家，對於提升校內人文氣息扮演關鍵的角色。

薛富盛說，2013年她更捐贈了在美求學時期的1百多本藏書與「看得見的鬼」部分手稿給興大圖書館典藏，興大建置李昂數位主題館，2016年興大頒贈名譽文學博士學位給李昂，李昂成為興大人。

薛富盛指出，李昂文藏館的開幕，除讓更多人了解李昂的創作理念外，也盼讓參觀者從中體驗到台灣文學的深度；未來李昂文藏館也將成為興大人文課程教學，以及數位展示技術開發的實踐場域，結合數位與文學，開創新型態的人文培育環境。

李昂文藏館展場並由國際知名建築大師李祖原設計規劃，收藏有李昂手稿、歷年出版書籍、外譯本、文學騎士勳章及李昂遊歷各國文物。

此外，還有李昂之父打造的八腳紅眠床，李昂和姊姊們施淑、施叔青，都在這張床上出生，意義重大，是鎮館之寶。

李昂文藏館也將文學與科技結合，採用AR擴增實境與VR虛擬實境等技術，參訪者可透過手機觀看李昂對展示文物之親身介紹，瞭解創作歷程與個人特色。

另VR虛擬實境由興大台文所教授邱貴芬、土木系教授楊明德等人合作，以李昂的第一部台灣歷史小說「迷園」中的為菡園場景，將小說文字化為視覺體驗，讓觀者透過VR虛擬實境置身小說中的意境，創造文學未來的面貌。

此外，文藏館設有「文學姑娘廟」，並有愛情籤詩可抽籤，60首籤詩皆利用李昂的創作設計，以各著作中女主角的境遇設計；例如第9首「浪粉頭放浪結契兄」出自「北港香爐人人插」，文為「是我睡了他們，不是他們睡了我」，解籤內容則為「女子的賢良淑德實為男性沙文主義對女性的規訓和控制。女人名節是榮耀，也是窄化女性發展的農藥。勉問籤人，不問性別，無論所求何事，第一是跳脫現實框架，立鴻鵠之志，充實自我，且持之以恆，不愁沒有鐵杵磨成繡花針的一日。

李昂說，現代年輕人愈來愈少人願意讀文字，盼藉由另類的文學入籤，除讓問籤者解惑會心一笑外，包括結合科技呈現文學新樣貌，均盼能引發年輕一代對台灣文學的興趣。

興大指出，李昂本名施淑端，奧勒岡州立大學戲劇碩士，16歲發表「花季」創作，展露寫作天份，近50年的創作生涯中出版過數十本著作，並被譯成多國版本，深具全球知名度；日本諾貝爾文學獎得主大江健三郎更讚譽李昂是「20世紀末到21世紀初最重要的兩位華人女作家之一」。2004年李昂獲法國文化部藝術文學騎士勳章，為華文世界近當代女作家最早獲此獎項者。

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