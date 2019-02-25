柚花提早開 麻豆柚花藝術節3/2見

2019-02-25 14:29

〔記者楊金城／台南報導〕「柚城」麻豆的柚花今年因暖冬提早盛開，3月麻豆小鎮將充滿柚花香，台南市文化局將在3月2日到3月底舉辦「柚花藝術節」系列活動，最適合遊客在柚花樹下漫步賞花、聆聽音樂、看表演，悠閒體驗麻豆多元柚花文化的美麗。

台南市文化局長葉澤山、市議員陳秋宏、吳通龍及麻豆區長孔慶瑤今以柚香茶席為麻豆柚花節宣傳行銷。

葉澤山說，今年麻豆柚花藝術節分5大系列、18場活動，有「花現精彩-熱音熱舞系列」、「柚花飄香-宅園‧音樂會系列」、「花現幸福-花海漫步系列」、「柚花飄香-運動系列」、「藝文開花系列」，不僅是一場結合綠意、花香、茶香的音樂響宴，更是學生秀才藝、廟宇跳民藝的嘉年華會。

文化局文化園區管理科長黃瓊瑩說，此外還有適合親子的「柚下彩－手做碗粿」DIY活動及「Mobou A瀛柚香車露巡禮」，還有柚子園特別開放供民眾採花、在花海漫步賞花，機會相當難得。

在暖暖的3月天裡，麻豆這場春日的盛宴，也是柚花與苦楝花群開的時節，讓整個麻豆瀰漫一份淡淡的香氣。麻豆多條「花見小路」，包括磚井社區的柚花巷及古荷蘭井公園、安東社區的浪漫步道、麻善大橋官田段旁的曾文溪堤防綠色隧道，以及北勢里尫祖廟51號的買郎宅，都是初春麻豆最美的風景。

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