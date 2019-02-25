學測滿級分「很嗆」時代過了 彰中彰女精誠這樣做…

2019-02-25 14:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是大學學測成績揭曉，也是申請入學首度由必考5科，改為選科且最多參採4科，過去5科滿級分「很嗆」時代已經過去了，又受學生發起「終結放榜新聞」連署事件影響，國立彰化高中、國立彰化女中、私立精誠中學公布學測成績，但尊重考生自主性的決定，絕大多數的考生都不願意在鏡頭前曝光。

因雄女事件衍生而出「終結放榜新聞」連署事件影響，不少高分群考生婉拒採訪，彰中詢問考生意願後有4人受訪，但不願意進一步談選填學校和志向。

談及連署事件，考生廖致暉說，以往考試、學業被過度強調，但每個人各有不同才能和專長，有人很會運動、有人很會畫畫，而學業只是其中一個專長而已，卻花費很多的篇幅在上面，是否也該用同樣篇幅去處理運動、藝術表現優異者。

廖致暉表示，雄女發起連署活動，讓人很能理解，希望大家注意每位學生的特質，好比說，有些人很會玩還可以玩到出頭天，表現更棒，如果繼續把考試聚焦在分數高低，是不是就是告訴大家只有投注在考試才是對的，專注其他項目就是不對，如此一來就會培養出很多很像的人，可是社會並不是只是要這樣的人而已，需要的是各式各樣的人。

彰中說，為人師長，老師也不願孩子因為受訪而被迫將身家公諸於世，如果動人的故事足以激勵人心，如果原本窮困的家庭因此得到奧援，是否就能幫助更多學生找到人生方向。在資訊爆炸的時代，相信閱聽大眾不會自限於套用成功模板，會懂得應該如何擷取想要的材料。

彰中報考5科考生中，有2人75級分滿級分、3人74級分，選考4科60級分4人；彰女4科60級分2人；精誠5科75級分有3人，4科60級分10人。

彰中考生王創進、廖致暉5科考75級分，考生李冠佑、劉軒禎5科考74級分，他們還在思考想要申請的校系，分享讀書心得則認為讀書沒有捷徑，實力要慢慢累積，平常做好時間分配，按步就班的學習，落實讀書計畫。

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