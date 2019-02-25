淘寶「負離子吹風機」到貨超傻眼 網笑翻：貨真價實

2019-02-25 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕網拍沒有極限！有網友到淘寶買了一個「負離子吹風機」，收到貨時他卻看傻了眼。

「收到之前在淘X買的『負離子吹風機』」，這名網友到臉書社團「爆廢公社」貼出照片，他一拿到貨就迫不及待地開箱，抱著既興奮又期待著心情打開後，頓時心情跌落谷底，原PO看了不禁大喊，「這殺小啊！」可以看到照片中賣家出的貨，的確有一個吹風機，至於「負離子」呢？就是旁邊的梨子，原PO恍然大悟，原來是「附梨子吹風機」，笑稱，「淘X買貨有賺有賠，下單前請詳閱公開說明書」、「我的槍勒把我的槍拿來」。

網友也看傻了眼，紛紛笑翻，「好貨真價實的附梨子啊！」、「是附梨子呀～賣家沒錯呀！我先去旁邊笑了...哈哈哈」、「這是鬼才想的到的」、「淘*果然沒有讓我失望過！」、「真心不騙、頭叟無欺呀！附～梨～子」；有網友想起自己的遭遇，「上週我買某名牌錶。想說店家都嗆：假一賠三。很開心的領到貨後發現：幹！怎麼來四支（隻）？」

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