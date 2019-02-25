港東金獅活起來！他二度就業活化台南西港區

2019-02-25 13:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南西港區港東金獅文化文創產業近年受到歡迎，讓港東活起來的幕後推手是63歲謝俊煌，「我對社區有一份使命感」他說，看到金獅文化產業地方創生在地方扎根，讓他認為這條路走對了。

謝俊煌原是中部一家券商主管，因父母年邁，決定提早退休回鄉照顧雙親，後來因緣際會在港東里長方郭秀雲的引薦下，重拾學生時期陶藝專長，教導社區民眾創作金獅，也開啟他傳承地方文化的念頭。

兩年前，謝俊煌又在勞動部雲嘉南分署台南就業中心協助下，二度就業，擔任港東社區多元就業開發方案專案經理，協助社區推廣金獅藝陣文化，設計遊程與開發文創商品，不僅成功用「金獅」喚起港東人的共同記憶，也讓社區成為遊客體驗「金獅文化」的最愛。

謝俊煌說，港東廣慈宮的金獅陣已有超過200年歷史，是「台灣第一香」西港刈香的開路先鋒，金獅不只是港東社區的精神象徵，更是守護神，以金獅的文化內涵推廣文創藝術品最具地方特色和行銷港東的最佳平台。

金獅頭的製作過程耗時繁複，謝俊煌教導以七層的紙漿黏貼，經過塑形、紙糊、脫模、固定、彩繪等工序才能完成，費時費工，且金獅以紅面為主，臉譜搭配草仔花與大地植物的花紋皆有不同，考驗製作者的細心與耐心。

在勞動部多元就業開發方案資源挹注下，更讓地方特色產業能傳承，謝俊煌也把在地信仰金獅藝陣文化與社區產業結合，推出金獅彩繪DIY體驗活動，受到遊客喜愛，也獲得在地鄉親認同，讓他在重回職場後帶來滿滿自信與成就感，謝俊煌說，「想做到不能做為止」，希望能將金獅文化讓更多人知道。

港東社區目前開發金獅頭玩偶、金獅平安吊飾、金獅面紙袋、金獅提袋、金獅鑰匙圈、金獅零錢包等文創品，受到遊客喜愛。

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