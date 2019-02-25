澎湖租車專區3/1上路 各界正反聲浪不一

2019-02-25 13:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對部分租車業者占用機場停車格、人行道交通亂象，澎湖縣長賴峰偉上任後大刀闊斧，宣布3月1日郵輪碼頭的租車專區正式上路，同時警方也會加強取締非法占用停車格，政令一出再度引發熱議，正反意見都有。

由於中正路是馬公市鬧區交通命脈，賴峰偉上任後先針對部分汽車停車格塗銷、設立機車租車專區等，希望今年澎湖國際海上花火節開幕前，整頓市區交通秩序，但都引發各界熱烈討論；根據澎湖縣政府規劃，在郵輪碼頭廣場設置「租車專區」，專區可供1000部機車停放，開放澎湖56家租車行提出申請，同時研議收費標準。

澎湖縣政府警察局表示，配合3月1日租車專區正式上路，租車行佔用市區機車停車格，將依道路管理處罰條例56條第1項第7款或依自治條例處罰，必要時由「專人站崗」，若發現租賃業者佔用屬實，將依法開罰；日前警察局長賈樂吉邀集租賃公會前後任理事長開會，除表明警方立場外，也聽取業者意見。

租車專區政策雖立意良善，部分民眾認為針對性太強，認為中正路交通亂象，應優先解決商家桌椅問題，還給行人交通權益，同時未來遊客騎乘機車停放機車格，也會衍生交通執法認定問題；但也有民眾認為賴峰偉有魄力，解決多年來租車行強占機車停車格沉苛問題，並支持使用者付費決策，租車專區制訂收費標準。

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