太神啦！中國越抵制越夯 《還願》銷售竟突破百萬套

《還願》銷量在一天之內從25萬暴增到112.2萬，成為銷量達百萬級的作品。（圖擷取自赤燭遊戲－Red Candle Games臉書專頁）

2019-02-25 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕結合本土元素的國產恐怖遊戲《還願》，因被中國網友發現內有嘲諷中國國家主席習近平的「彩蛋」後，紛紛將遊戲退款、湧入遊戲發行平台Steam留負評，不料遊戲銷量在中國網友的抵制之下，反而逆勢成長，1天之內從25萬暴增到112.2萬，成為銷量達百萬級的作品。

根據Steam數據統整網站「Steam Spy」的數據，《還願》的銷量在習近平「彩蛋」被爆出來之前，大約有7.5萬套，嘲諷習近平「彩蛋」被發現後，引爆中國網友怒火，紛紛揚言抵制退貨，不料銷量反而逆勢成長，23日已達25萬，而根據最新統計數字顯示，《還願》銷量竟已突破百萬，達到112.2萬套的神級數字。

雖然「Steam Spy」僅供參考，未能反應真正實際銷售數字（比如退款），實際銷量還待官方宣布，但從中仍可一窺台灣及國際玩家力挺《還願》的團結力量。

由於1天爆量直破百萬，連台灣網友都難以置信，「一天直接多70萬，根本就是任天堂等大公司等級吧」、「從20萬直接噴到百萬太奇幻了」、「打三折也爽」，不過也有網友認為，至少能顯示在中國網友的抵制下，銷量依然不受影響「重點是激增，數字只是佐證」、「至少有代表確定大幅成長」。

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