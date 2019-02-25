韓流讓高雄漁產品外銷比去年同期增加？ 海洋局這麼說...

2019-02-25 13:01

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜一句「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」的競選口號，引發各界乃至市府各局處引用，並紛紛提出相關數據，企圖證明「韓流效應」造成銷量增加，但外界不應盲從，必須仔細驗證。

高市海洋局統計，今年1月，高雄石斑活魚運搬船至中國及香港共40航次，出口量987噸，出口值約2億8000萬元，外銷到歐盟、日本、韓國的冷凍漁產品，共101噸，出口值1900萬元，兩者總計約2億9900萬元。

去年1月，高雄石斑活魚運搬船至中國及香港共41航次，出口量1041噸，出口值約2億6000萬元，外銷到歐盟、日本、韓國的冷凍漁產品，共40噸，出口值1230萬元，兩者總計約2億7230萬元。

兩相比較發現，今年比去年同期，增加2670萬元；石斑魚部分，雖然今年出口量比去年減少，但價格較高，所以總值增加。而今年1月，高雄市政府已「改朝換代」，韓國瑜去年11月24日當選，12月25日就職，漁產品外銷增加的總金額，可說是「韓流效應」造成的嗎？

海洋局強調：「無法判定！」因為統計月份是指出口期間，不是「下單」的月份，若要確認下單月份，必須花時間調查，但可以確定的是，漁產品出口總值增加，漁民獲利，都是各界的努力。

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