潭子「金筍書屋」 結合在地特產、親子共讀

2019-02-25 12:33

〔記者歐素美／台中報導〕書中自有黃金屋，潭子區戶政事務所則有金筍書屋！潭子區戶政事務所遷移至新的聯合行政大樓，主任蔡惠祝鑑於聚興里距離圖書館較遠，且許多家長常帶著小朋友到戶政所洽公，因此利用一樓打造「金筍書屋、金橘伴讀」空間，不僅藉此行銷潭子在特農特產綠竹旬及柑橘，也提供親子休憩、共讀的空間，深受好評。

潭子區戶政事務所遷移至新的聯合行政大樓後，空間寬廣，潭子區戶政事務所主任蔡惠祝鑑於聯合行政大樓位在聚興里，距離潭子圖書館較遠，為方便民眾就近閱讀，提供親子共讀的空間及提升閱讀率，特別利用一樓辦公室打造「金筍書屋、金橘伴讀」空間，並提供書籍供民眾免費在現場看書休憩。

蔡惠祝說，潭子區盛產綠竹筍及柑橘，希望透過「金筍書屋、金橘伴讀」的空間，帶給民眾便利性，同時也行銷潭子在地農特產，讓更多民眾知道。目前金筍書屋提供的書籍以童書繪本為主，每兩個月會更換不同主題書籍。

不少家長到潭子區戶政所洽公，獲知有這樣一個空間，也會帶著孩子到場看書，小朋友坐著或趴在橘子造型的沙發上，享受閱讀的樂趣，家長在一旁洽公也很放心；此外，不少上班族或業務人員也將戶政所當成暫時休憩的好地方，相約在金筍書屋洽談事情，或一個人坐在沙發上打打電腦、看書、整理資料等，戶政所還提供茶水，十分便利。

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