高市本週辦理5場徵才釋出500個以上職缺！

2019-02-25 11:42

〔記者黃建華／高雄報導〕為協助求職民眾做伙來找好頭路，高雄市勞工局訓練就業中心本週辦理5場徵才，提供500個以上工作機會，優質職缺包括「合隆電工」招募3名職業安全衛生管理人員，薪資45K；「漢程汽車客運」招募10名公車駕駛長，薪資35K-55K；慈陽科技工業招募5名助理工程師，薪資31K-33K等，歡迎求職朋友踴躍應徵。

2月26日（二）有3場徵才，上午9時在美濃區公所3樓禮堂舉辦聯合徵才，「合隆電工、春發科技、高雄汽車客運、慈陽科技工業」等19家廠商，徵求「職業安全衛生管理人員、駕駛長、居家照顧服務員、餐飲服務員、各類工程師」等251個職缺，平均薪資達28K以上。其中「合隆電工」招募3名職業安全衛生管理人員，薪資45K；「漢程汽車客運」招募10名市區公車駕駛長，薪資35K-55K；慈陽科技工業招募5名現場助理工程師，薪資31K-33K；上午9時30在勞工局1樓，「旭宏科技、湧盛電機」等6家廠商，釋出119個職缺；下午2時在三民就服站，「佐佐義、全球快遞、圓隆系統科技」等5家廠商，聯合招募市區工程師、業務專員、環保車司機等59人。

2月27日（三）有2場徵才，下午2時30分在大寮就服台，辦理「台灣士瑞克保全」專案徵才，預計招募9名科技廠保全員及安檢員，薪資30-35K；下午同時段在楠梓就服站，「日月光半導體製造」釋出90個職缺，歡迎求職朋友把握機會參加。

各場次徵才訊息可至高雄市公營人力銀行（https://app.ktec.gov.tw/）查詢，或電洽07-733-0823轉408。

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