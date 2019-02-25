紅鐵門、打火機！他家神還原《還願》 網驚：根本你家

2019-02-25 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕國產遊戲《還願》一推出就造成話題，網路擁有相當高度的討論量，有網友跟上這股熱潮後發現，遊戲畫面竟然就出現在他家，上網分享，其他網友也忍不住驚嘆，「根本是你家」。

《還願》遊戲中的恐怖劇情，讓不少網友尖叫連連，有網友發現其中的紅色鐵門，竟然就出現在他家，原PO到臉書社團「爆廢公社公開版」貼出對比照，網友一看腦中立刻浮現驚悚劇情。

「上面是遊戲畫面，下面是我家的門」，紅色的鐵門幾乎一模一樣，只差原PO家的門沒有貼上春聯，原PO模擬遊戲中的角色，拿起打火機，就像在體驗實境版《還願》。

網友立刻想起，「先去你家樓上看看有沒有個叫何老師的」、「美心呢」、「你～泡酒了嗎」；網友也笑說，「請拍真人版還願」、「哇！你每天都可以玩」、「你的右邊還有一道門，那是遊戲隱藏關卡快進去看看」、「是不是去你家取景的」、「回家好刺激」、「快去買綠色郵筒、貼幾張符，然後上網PO說：歡迎來聖地拍照，一次100」。

國產遊戲《還願》一推出就造成話題，有網友跟上這股熱潮後發現，遊戲畫面竟然就出現在他家。（圖擷取自「赤燭遊戲 － Red Candle Games」臉書粉專）

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