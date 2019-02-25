醫病》偏頭痛20年變憂鬱 熟女打肉毒桿菌治療擺脫

2019-02-25 10:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕肉毒桿菌不只能用在美容除皺，還可以治療慢性偏頭痛！40歲郭小姐從20歲開始出現偏頭痛症狀，嚴重時幾乎天天到急診室打針，工作大受影響，更導致憂鬱；經過中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任陳睿正施以肉毒桿菌素注射治療，終於擺脫20年偏頭痛之苦，目前只要每3個月回診注射即可。

陳睿正表示，在台灣有150萬人為偏頭痛所苦，偏頭痛可能是單側或雙側頭痛，不一定侷限在太陽穴，常伴隨著噁心嘔吐，畏光怕吵，一到兩小時到達疼痛高峰，疼痛可以持續到3天，女性多於男性。通常和家族遺傳相關，在情緒或天氣變化時，或月經前後容易發作，一般情況下每週痛超過一到兩天就算是頻繁，建議就醫。

郭小姐剛開始出現偏頭痛時，先是自己服用成藥，後來藥物已經都沒效果，需要打止痛針，嚴重時幾乎天天都到急診室去打針，工作因此大受影響，更導致憂鬱。經肉毒桿菌素注射治療，3個月回診注射，至今9個月未再嚴重發作。

陳睿正表示，偏頭痛患者若未採取正確的治療，有可能會導致大腦神經處於高敏感狀態，在未來轉化為憂鬱、失眠、腦鳴、眩暈等併發症；長期的偏頭痛，可能會影響記憶力與判斷力，有預兆行為的偏頭痛，發生心血管疾病的風險，更是常人的2.15倍。

陳睿正指出，之前主要的治療為每天口服預防用藥，但病人常因為每天服藥造成的副作用如血壓降低，體重增加，注意力下降等而中斷治療。研究證實，肉毒桿菌素對於大腦中與偏頭痛密切相關的神經傳導物質CGRP（降鈣素基因關連胜）和PACAP（活化大腦垂體腺酸環化胜）有阻斷傳輸的效果，進而有預防偏頭痛的效果。肉毒桿菌能阻斷疼痛訊號傳遞，減痛5至7成。

他表示，肉毒桿菌素注射液（Botox）經過美國與台灣衛生主管機關核准，可用於預防慢性偏頭痛的藥物。治療過程中，會注射肉毒桿菌素至頭、頸、肩部等固定部位，減痛療效好，每3個月注射一次，效果約可維持3-6個月。整體來說，肉毒桿菌素本身是一種安全性高的藥物，沒有嚴重副作用，輕微的副作用包括頸部疼痛、肌肉無力、注射部位疼痛等，病人施打時務必遵照醫囑定期追蹤。

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