02/25 各報重點新聞一覽

2019-02-25 06:28

自由時報

韓國自駕遊有譜 台韓擬互承認駕照

台韓觀光熱度高，去年互訪超過兩百萬人次。駐台北韓國代表部代表楊昌洙近日接受本報系專訪時表示，為了給與日俱增的遊客提供便利，繼互惠自動通關後，韓國正與台灣協商互相承認國際駕照，盼儘快完成簽署，吸引雙方旅客開拓多樣的觀光景點。

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捷運電扶梯跌倒不治》7旬嬤被訴「撞死」8旬翁無罪

78歲蔡姓婦人，被控搭乘台北捷運手扶梯時，突然重心不穩跌倒，導致後方的84歲謝姓老翁「遭碰撞」倒地，頭撞擊階梯死亡，檢方依過失致死罪起訴，一審認定蔡婦並未碰撞謝翁，而是蔡婦跌倒後先撞到後方的兒子，謝翁伸手扶他，兩人卻都倒地，謝翁因此跌倒，致頭部重創不治，判蔡婦無罪。檢方不服上訴，高等法院仍認定蔡婦和謝翁死亡無關，判蔡婦無罪定讞。

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柴油老車汰換 鼓勵取代懲罰

行政院長蘇貞昌對老車汰換，不再採強制方式，改透過補貼鼓勵老車換新車或維修改善。配合政院政策，交通部研擬中的「取消大型老舊柴油車國道前20公里免費案」確定撤案。交通部長林佳龍表示，防治空污是國人共同目標，但可有更多元方法，以鼓勵取代懲罰，可兼顧老舊車輛車主的權益。

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蘋果日報

金正恩4500公里長征 列車穿越中國 備戰川金峰會

坐車數千公里，緩緩奔襲而來。北韓領導人金正恩的專屬列車昨駛經中國天津，不停靠北京，一路向本月27、28日「川金會」舉辦場地越南開去。這場路途4500公里、耗時60小時的火車之旅，啟動金正恩與美國總統川普企圖解決核武問題的第二次峰會，然而雙方歧異仍大。專家也憂慮川普若急於尋求突破，會對金正恩讓步太多，達成沒有實質內容的協議。

未婚嫩媽 淹死7天大男嬰 報復男友射後不理 神明前大膽行兇

一名未婚媽媽抱著剛出生才7天的男嬰到住家附近土地公廟，她沒向神明祈求寶貝平安長大，卻在神明面前下毒手，在廟前洗手台將男嬰溺斃，隨後裝入塑膠袋，棄屍住家前草叢，警方和社工前天找上媽媽，她否認生子，直到警問她是否不想留小孩，才坦承因報復男友「射後不理」加上養不起，因而淹死男嬰，警發現男嬰時，可憐小小身軀幾乎被蛆蟲啃食殆盡，僅剩小腿掌可辨識，警痛罵：「太狠心！」

聯合報

若依GDP調整支出增30億 老農津貼爭議再起

老農津貼爭議再起。民進黨立委陳明文上周於立院總質詢提出，盼將老農津貼調整依據由「消費者物價指數」（CPI）改為「經濟成長率」（GDP），行政院長蘇貞昌表示認同並指「農民也該享受經濟成果」，明年老農津貼將從7556元調漲為7969元，一年支出增30億。不過，目前國民年金、勞保年金等津貼皆採用隨CPI調整，唯獨老農津貼採GDP，引發質疑。

韓國瑜抵大馬 拿億元訂單

高雄市長韓國瑜昨起至28日出訪馬來西亞、新加坡，首站到馬來西亞，受到僑胞熱烈歡迎；韓國瑜昨見證高雄市農會與當地貿易商簽署1億元農漁產品訂單，今天將與當地貿易商續簽訂單，並參觀馬場。

中國時報

立委補選最新民調！民進黨恐全軍覆沒

第二波立委補選3月16日舉行，被視為2020年總統大選前哨戰。根據旺旺中時媒體集團就新北、台南立委補選區域進行民調，在「韓流」加持下，國民黨在這兩個深綠鐵票區都逆轉勝，若再加上金門、彰化兩席均是藍營較穩定選區，國民黨有機會全拿、民進黨補選4席恐全軍覆沒。

韓國瑜訪大馬 億元訂單到手！魅力席捲海外 媒體擠爆記者會

韓流魅力無遠弗屆！高雄市長韓國瑜上任後，首場海外國際記者會，24日於農漁乾貨MOU簽署後登場，包括台灣、馬來西亞、新加坡等2、30家媒體擠爆會場。韓說，此行簽1億元訂單，不怕外界酸金額小，重點意義非凡，象徵南南合作黃金架構跨出一大步。

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