巖社新春團拜 將到江蘇故里尋根追念戴為巖老爺子

2019-02-25 00:16

〔記者張忠義／高雄報導〕曾是中國歷史悠久的幫會－青幫，目前在台灣的信眾組成「中華安清巖社」，新任理事長廖雄中今晚與來自各地會員新春團拜，為追念巖社精神領袖「戴老爺子」戴為巖，也商討登陸到其江蘇故里尋根事宜，讓忠義故事永遠流傳。

青幫曾是中國歷史悠久的幫會，與洪門齊名，影響力很大，大江南北入幫者頗眾，直至民國，青幫人數還非常多，但由於傳承不易，逐漸沒落。

目前在台灣的信眾組成「中華安清巖社」，為了齊聚向心力，除了舉辦理監事會及新春聯誼，新任理事長廖雄中與來自各地會員團拜，為追念巖社精神領袖「戴老爺子」戴為巖，也首度商討登陸到其江蘇故里尋根事宜，讓忠義故事永遠流傳。

廖雄中表示，民國38年大陸淪陷前後，戴老爺子協助將上海的國庫黃金海運至台灣的豐功偉績仍讓後世傳誦，戴老爺子出言行事，內外如一、誠摯忠義、更為生眾所景仰。

戴老爺子生前所收弟子上萬人，除軍中各軍種將領外，社會各個階層皆有之，老爺子代祖傳道，弘法慈悲，振興安親家理，使愛國者奮發，忠義者有所歸。教悔諄諄之精神，更為生眾所景仰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/