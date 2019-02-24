失戀療傷嘛有SOP！醫生用3招科學方法帶你走出情傷

2019-02-24 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕失戀確實會讓人心痛！過度傷心甚至會引發俗稱「心碎症候群」的「章魚壺心肌病變」（Takotsubo Cardiomyopathy）。失戀所引發的身心理衝擊，確實會影響人各方面的生活，因此，精神科醫師溫閔凱提出了3個失戀SOP（標準作業程序），能幫助你走出情傷。

據《華人健康網》報導，在人失戀時，原本熱戀所分泌的多巴胺（dopamine）、血清素（serotonin）、催產素（oxytocin）和內啡肽（endorphin）等使人產生愉悅感、降低疼痛感的物質將會急遽下降，造成極大落差。原本就殘酷的事實使身體壓力指數上升，變得更加難以接受，甚至交感神經過度亢奮、誘發焦慮、憤怒等極端情緒。

在心理上，受到個性、人格特質及生長環境之影響，每個人走出情傷的時間並不相同。但仍可用科學角度，評估出進行的階段，分別是：否認、憤怒及悲傷、討價還價、認清事實、接受和妥協等5階段。

最後溫醫師強調，如果失戀的衝擊，嚴重影響作息和日常生活的時候，除了儘快就診尋求醫師協助以外，亦可嘗試依照下列SOP，幫助自己更快走出情傷。

●自我沉澱：讓自己冷靜且放空，想像情緒正在沉澱，擱下曾經的情感和種種回憶。將過去為對方犧牲、妥協，或相處的時間，用以學習有興趣的新事物身上。

●自我覺察：認識自己的需求和需要，從這段關係中的不完美、不滿意之處，來瞭解自己所求，以展望更美好、更合適的未來。

●認知改變：經過上述兩個步驟，你會察覺到自己思考方式及認知開始改變，並能夠對結束的關係進行檢討、審視，對於自己在未來的感情關係中非常有幫助。

相關連結請見︰

《華人健康網》時間是失戀最好解藥？精神科醫師用科學方法，教你走出情傷

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