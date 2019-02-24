終結放榜新聞熱議 宜蘭3國立高中：會尊重學生意願

2019-02-24 19:55

〔記者張議晨／宜蘭報導〕學測成績明天將公布，高雄中學、高雄女中學生日前發起「終結放榜新聞」連署，引起部分學校響應，宜蘭縣宜蘭高中、蘭陽女中及羅東高中等3所國立高中受訪時卻都表態不跟進，強調個別學生是否受訪會尊重學生意願；不過，若學生表現優異，也希望能適度給予鼓勵。

雄中、雄女學生認為，放榜急著找滿級分的同學拍照受訪，加深升學主義對成績和「成功」想像的迷思、忽視升學體制中的階級問題。學測成績公佈前發起「終結放榜新聞：拒絕成功模板，停止製造神話」連署，包括北市建中、北一女等名校學生也表態響應。

不過，宜蘭縣內3所國立高中，認為學業成績表現優異，若能適度給予鼓勵，也能起正向作用。

宜蘭高中校長王垠坦言，滿級分學生受外界重視，但可能因此忽略了學生意願，學校強調適性揚才，太聚焦在學生滿級分與高學業表現，其實相當偏頗。

不過，王垠也說，若學生學業表現不理想，但仍努力克服困難獲得好成績，有正向影響也應該鼓勵，會在尊重學生前提下，安排學生受訪。

蘭女校長曾壁光表示，教育的本質是培養尊重別人的學生，學校自然也得尊重學生，學生有時不是不願意，而是不習慣或感到扭捏，因此是否受訪，校方並不會勉強；蘭女早在雄中、雄女發起前，都會徵詢學生意同意後，才會安排採訪。

羅東高中校長謝寶珠表示，任何成績公布前，都會詢問學生意願，但不論是學業成績或其他表現，如果學生表現優異或有正向價值，校方也是會給予鼓勵，盼能帶動社會正向發展。

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