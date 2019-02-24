防賴床？穿黃色、睡左邊 專家：簡單7步驟早起有精神

2019-02-24 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕早晨想要輕鬆起床、不再賴床嗎？如果你還沒梳理出讓自己的早晨活力百倍的公式，不妨試試這個由英國行為心理學家海明斯（Jo Hemmings）所研發的公式，簡單7步驟，每天只要15分鐘，讓你能夠輕易養成早起的習慣，享受美好晨光。

綜合媒體報導，英國行為心理學家海明斯所提出的7個步驟，分別是：睡在床的左側、穿著任意黃色衣物就寢、將鬧鈴設定為你最喜愛的音樂、醒來後進行時約5分鐘的親密行為或是運動、倒立2分鐘、沖3分鐘冷水澡，最後，選擇吃高蛋白及營養的穀類、醣類早餐。

談起這個公式，海明斯表示：「當你每天早上花18分鐘在和鬧鐘討價還價、賴床，只會感到更加疲勞和恍神。所以不如用這段時間來試試這簡單的一套行程，包含了各種喚醒你身心各系統的元素，讓你為整日做足準備。」

當然，海明斯補充，這是一套經過科學驗證的公式，例如數據顯示，睡床的左邊者比起睡右邊者，愉悅的程度高了10%，樂觀的機率也比較高。至於黃色，在心理學上則是代表有趣、幸福、愉悅的顏色，睜眼便看見黃色能舒緩你的情緒，如果你不想穿黃色在身上，也可以將早上常用的杯子、浴巾換成黃色的。

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