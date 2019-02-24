好想要稀有寶貝到嘉市 百名寶可夢迷將組寶可夢協會

2019-02-24 21:57

〔記者王善嬿／嘉市報導〕日本「精靈寶可夢」遊戲熱潮不退，嘉市百名寶可夢迷透過抓寶成為好友，並成立「風雲家族」等群組，今在鐵馬道餐廳舉辦春酒活動，未來打算籌組全國第一個寶可夢協會，盼與政府合作、邀「精靈寶可夢」公司舉辦如嘉縣台灣燈會時釋出稀有寶貝等活動，為地方帶來觀光人潮。

嘉義市長黃敏惠、市議員陳家平今出席活動致詞表示，玩寶可夢的玩家，都保有一個年輕的心，同時透過遊戲也能促進健康，未來希望藉由遊戲抓住商機。

風雲家族版主「雲中獸」楊坤茂表示，從遊戲2016年一推出，就玩寶可夢迄今，因該遊戲以精靈寶貝皮卡丘為故事主軸，手機結合擴增實境以及定位功能的遊戲點子，簡單又容易上手，世界各地引發抓寶熱潮，遊戲也推陳出新，包括結合好友對戰、道館頭目戰等，吸引玩家目光；風雲家族目前成員有150人，有人從事不動產業、也有醫師，來自各行各業，抓「寶」之餘成為好友，還有宅男、宅女因玩遊戲拓展社交圈，還有人因此成為情侶。

他說，嘉義市目前抓「寶」熱點僅有嘉義公園、嘉義市保安宮等處，並不多，加上多數玩家騎機車抓寶，除有交通安全疑慮，也容易造成塞車、交通打結，未來將組全國第一個寶可夢協會，邀寶可夢公司到嘉市辦活動，並建議促進抓寶集中在一個定點。

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