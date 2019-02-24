吉貝耍木棉花開 文化生態部落小旅行開跑

2019-02-24 20:19

［記者王涵平／台南報導］木棉花開，台南有一處以木棉花命名的西拉雅族部落，有豐富的木棉花文化生態與傳統，小旅行即日起受理報名，可體驗不一樣的賞花活動。

東山區的吉貝耍部落，西拉雅語Kabua Sua 就是木棉花部落的意思，除了國家指定重要民俗－吉貝耍夜祭活動較為人熟知，還有許多木棉花文化，如喝木棉花蜜水、煮木棉花茶、吃木棉花蒴果甜甜的內囊、摘木棉花棉絮做枕頭等。

吉貝耍文史工作者段洪坤表示，部落努力推展文化觀光，趁著木棉花季推出相當有特色的主題性部落小旅行，帶領民眾深入了解、體驗木棉花的文化。228當天活動除了到吉貝耍木棉花道賞花、解說木棉花生態、體驗品嚐木棉花蜜水外，中午準備創意木棉花餐，以木棉花入菜，並且讓參加的民眾喝特別的木棉花茶、吃木棉花果凍，除了賞花還可以吃花。

下午可在吉貝耍部落學堂進行木棉花DIY活動，利用當地採集的木棉花棉絮縫製木棉花小吊飾，絹印木棉花環保提袋帶回家。

有興趣的民眾有可上臉書「西拉雅族吉貝耍部落」粉絲網頁了解相關活動訊息，或自行連結報名網址

https://goo.gl/PXLfg3，也可電洽吉貝耍部落學堂洽詢06-6233190。

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