贈畫給總統 陳立偉走出父喪陰霾

2019-02-24 19:21

〔記者張菁雅／台中報導〕今年22歲的陳立偉在國小時，父親被人殺害，他因此變得憂鬱、害怕與人接觸，從學畫過程中，他找回自信。陳立偉今日把最喜歡的一幅畫作送給總統蔡英文，總統欣然收下，並希望他繼續加油。

犯罪被害人保護協會今日在台中市舉行成立20週年音樂會，蔡英文到場慰問被害人及其家屬，陳立偉主動送上自己的荷花畫作，蔡英文滿臉笑意地收下，稱讚陳立偉畫得不錯，希望他繼續加油。

陳立偉表示，他在國小1、2年級時，父親被人殺害，他由阿公、阿嬤撫養；國小4年級時，犯保協會南投分會聘請老師教導被害人家屬畫畫，他開始接觸繪畫，荷花與古厝是他一直以來的繪畫主題，送給總統的那幅荷花，是他很喜歡的作品，所以想親手送給總統。

陳立偉也說，在沒有畫畫以前，他的話很少，覺得不安、孤單，不知道怎麼表達情緒，他從繪畫找到自信，而且開始會笑了。

犯保協會志工呂莉玲表示，陳立偉畫畫一度碰到瓶頸，知道台中有犯保協會成立的「日光畫室」，希望能去學畫，每天3點起床畫畫，5點騎腳踏車去搭公車，9點到日光畫室；學畫後，陳立偉變得很正向，暑假會到南投國小免費教畫，畫室有重傷的被害人，也會主動協助他們。

日光畫室老師李鐸則說，日光畫室除了教畫，上課前會播放「弟子規」，教導學員做人的道理，也常找機會帶學員到戶外活動、吃東西，讓他們感受到像家人一樣的關懷，希望幫他們找回自信，同時健康地成長。

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