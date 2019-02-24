歡慶天穿日 基隆客家鄉親冒雨參加

2019-02-24 20:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天是「天穿日」，也是客家人感念女媧補天的節慶日，基隆市副市長林永發代表基隆市長林右昌，出席基隆市「熱鬧尞天穿」活動，頒發客家豬籠粄DIY親子賽的優勝得主；雖然基隆市雨勢不小氣溫低盪，但客家鄉親仍扶老攜幼冒雨參加，盼傳承客家傳統文化。

林永發指出，天穿日是客家重要節慶，2011年政府訂為全國客家日。透過一系列活動包含客語闖關遊戲、福菜製作和美食饗宴，讓長輩帶著下一代一同參與，無形中也傳承客家傳統文化。

基隆市天穿日慶祝活動在基隆文化中心廣場登場，活動由花鼓表演揭開序幕，包括文化局長陳靜萍、基隆市客委會主委劉邦常、副議長林沛祥及多位議員齊聚一堂，和場內的客家鄉親歡慶天穿日。

主辦單位製作客語和客家福菜的教學看板，規劃認識客語闖關遊戲，還結合客家山歌、客家舞蹈、口說藝術、戲劇演出等各式展演，讓年輕的客家人認識；當然客家美食更是會場的焦點，包含炒米粉、鹹菜肚片湯、水板仔等，讓人看得垂涎三尺，現場還有各式各樣客家伴手禮展售，展現客家文化底蘊。

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