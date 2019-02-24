愛屋及烏 南市勞局助弱勢民眾修屋再添佳話

2019-02-24 18:07

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞局結合工會修繕房屋原以職災弱勢家庭為主，愛屋及烏，今日又為社福單位轉報的弱勢民眾修妥住家，有情有疼心的城市再添佳話。

勞工局表示，70多歲家住住在麻豆區的陳姓民眾是小兒麻痺身障者，智力也略有不足，領有低收入戶及身障津貼。目前居住在表嫂家旁的小屋，屋頂嚴重毀損漏水，有崩塌的危險，另外房屋牆面及門窗已破損，不堪使用，房屋內部因無燈具，總是十分陰暗。

陳姓民眾平時以撿資源回收維生，但收入非常有限，靠表嫂供應日常生活所需和生活照料，但表嫂經濟條件也不佳，無力整頓房子。

麻豆的高職學生在社區進行清潔服務時，發現陳姓老者需要幫忙，通報華山基金會進行居家關懷服務，並請議員陳秋宏協助尋找勞工局連結相關資源。

職業工會志工農曆年後進場施工，南市泥水業職業工會協助屋瓦拆除清運，並進行地面填高灌漿粉光施工，之後南市金屬建築結構職業工會以鋼板加強外牆，再由南市電氣業職業工會電路及燈具配置安裝，今日由南市木工業職業工會進行牆壁、天花板施工，修繕工程1週多工期完成。

勞工局長王鑫基表示，至今已完成85戶房屋修繕，此次修繕經費主要是來自南市勞工志願服務協會愛心捐助，且大台南總工會理事長陳美靜也捐贈美麗的床包，勞保局新營辦事處主任林管洛提供手工棉被，以及南市木工業職業工會捐贈一只衣櫃作為入厝禮，祝福「住安心、享溫馨」。

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