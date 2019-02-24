轟動！正妹挑戰超辣泡麵 竟用「啪啪」降低辛辣感...

2019-02-24 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕1名外國素人正妹正於南韓各大社群媒體中爆紅！她自拍影片挑戰韓國辛辣的「炸雞烤麵」，稀奇的是她為了減緩辣度，一邊趴著進食、一邊與1名男子用「後入式」性交，影片曝光引發網友轟動。

在「Pornhub」釋出的影片，被張貼在南韓「clien」、「dcinside」、「hotge」等社群媒體，片頭能見名為「香蕉小姐（MISS BANANA）」的外國素人正妹拿出1包南韓泡麵，表明要挑戰將它吃下肚，但過程中為了減緩身體對辛辣的敏感度，另外找來1名男子讓她邊吃邊做愛，聲稱藉此轉移注意力，就不會感到太辛辣。

影片中該名女子用巨大的碗盆盛裝韓國「炸雞烤麵」，她一邊使用筷子將麵送入口中，背後的男子則用半跪姿抱住她的屁股，不斷對她做出抽送的動作，但這款泡麵可能真的太辣了，雖然女子採用了她自認為可以降低辛辣感的「獨門絕招」，每吃一口還是要皺起眉頭停頓幾秒，才能接著吃下一口，吃完整碗麵，她表情如釋重負般猛喝一大杯水，獲得網友滿堂彩。

南韓網友們對於奇異的挑戰方式感到相當新鮮，許多網友留下表示大笑的「ㅋ」符號，也有網友認為「還是第一次遇到有人這樣吃麵的」、「不錯阿，滿有趣」；影片被轉貼至台灣臉書社團「爆笑公社」後，台灣網友提到「還可以這樣哦」、「上下都填飽了，有效率」。

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