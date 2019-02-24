南投免費促進就業課程 小資族創業技巧大公開

2019-02-24 16:12

〔記者張協昇／南投報導〕為協助民眾強化尋職技能與職場競爭力，勞動部勞動力發展署南投就業中心，3、4月將辦理「我職涯．我主宰」適性就業輔導促進就業計畫課程，課程內容包括「小資族創業技巧大公開」、「名人講座─網拍女王教你翻轉人生不藏私的網路行銷搶錢秘笈」等，課程內容豐富，且完全免費，即日起開放民眾報名參加，報名專線：04-24527716分機16曾小姐，或親洽南投就業中心第二辦公室及其埔里分站（埔里鎮北辰街101號3樓）。

勞動部勞動力發展署南投就業中心表示，上課日期及課程內容為3月5日（星期二）「小資族創業技巧大公開」、3月12日（星期二）「名人講座─網拍女王教你翻轉人生不藏私的網路行銷搶錢秘笈」、3月22日（星期五）「釐清價職，職涯向前行」、4月12日（星期五）「檢視你的競爭能力」、4月17日（星期三）「自我行銷打出個人品牌」及4月23日（星期二）「工作，只有專業還不夠!」，當天下午1時至5時於中心第2辦公室二樓（南投市中山街280號）上課。

南投就業中心指出，講師包含大臺中美髮美容技術指導員職業工會理事長蔡柯隆、職涯規劃黃郁錡、富旺國際人資經理張祐銘、花想容拍賣工作坊負責人陳昭君、臺灣智揚研發顧問有限公司業務經理李采諠及智圖文創整合行銷有限公司總經理蔣育仁。

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