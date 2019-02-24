板橋31年公寓防災都更 住戶與廠商簽合作意向書

2019-02-24 16:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區港子嘴段1處31年5層樓公寓，因天花板掉落危及安全，經由新北市政府辦理房屋健檢與耐震能力詳細評估，結果建議拆除重建。目前住戶有初步共識，將循「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」重建，今天社區與新北市都更媒合平台的協力廠商寶國建經公司簽署合作意向書，協助社區早日重建家園。

「新北市板橋區港子嘴段202-1地號都市更新會」理事長黃俊銘說，社區原有50戶，因建物樑柱出現裂縫，屋況不佳，經鑑定為海砂屋，如果發生4級以上地震，房屋恐撐不住倒塌，多數住戶已遷離，只剩下10多戶居住，目前有8至9成所有權人同意拆除重建。

黃俊銘坦言，都更一路走來跌跌撞撞，最困難的是意見整合，住戶都希望「一坪換一坪」，但人心彼此猜忌、不信任，造成整合不易。他認為，針對危險房屋政府必須有強制力拆除，並在都更過程扮演強力領導的角色，把SOP等規則講清楚，該怎麼分配就怎麼分配，都更速度才會快。

都市更新處更新推廣科長張端益指出，該社區擬申請「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」重建，依規定，必須取得所有權人100%同意，若在2020年3月21日以前將危險房屋拆除，可獲得50％容積獎勵。據統計，目前全市申請案共3案，其中蘆洲水湳里社區已核准獎勵適用，另三重、淡水等2案審核中。

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