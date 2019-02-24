打開家門讓愛住進來 寄養家庭服務23年

2019-02-24 15:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮家扶中心自1984年開辦寄養家庭服務迄今已達34年，今天舉行48戶寄養家庭聘任書，其中服務長達23年的葉月桃退休也獲頒感謝狀。她說，曾經遇到過長疥瘡、營養不良、肺結核、和長期被疏忽照顧的孩子，印象很深刻，這些寄養孩子為家裡帶來許多改變，讓家庭成員有更緊密連結。

寄養媽媽葉月桃自1995年起加入寄養家庭，服務23年期間帶過13名寄養童，她說，回憶真的好多，這些寄養孩子為家裡帶來了許多改變，不僅讓家庭成員有了更緊密的連結，許多家庭成員更願意付出愛與關心給寄養孩子，這些過程都讓自己感謝不已。

葉月桃說，印象很深刻的小翔（化名）剛到家裡的時候當時還是小一，吃飯的時候是用手吃飯，許多的生活習慣因原生家庭長期疏忽照顧並未被建立，連大小便都無法自理，因此和家人花很多時間教會小翔，如今小翔已成家立業，看到小翔一路成長的變化，真的很感動自己曾參與過他的人生。

十多年前許多人對於「寄養」很陌生，對「寄養孩子」這個身份多少會有不同的眼光、標準與誤解，倡議至今，已經有越來越多人認同與肯定寄養家庭為社會帶來的正向力量，真的很欣慰。葉月桃說，最近還有一位過去帶過的寄養童，在外頭遇到主動打招呼，感性的說：「阿姨，我好想念你的絲瓜麵」，這句話讓她感動得眼眶泛淚。

另一戶結束12年服務的秀月媽媽說，加入寄養使她的人生增添許多精彩，寄養過程中最難忘的是當孩子要出養時，那種說不出口的想念只能化成很多很多的祝褔，忍住淚水笑著說再見，她明白的天下沒有不散的宴席，如今必需先離開喜歡的工作，等把現階段的任務完成，有機會還希望再回來繼續陪著孩子長大。

花蓮家扶指出，目前花蓮由縣府核發聘任書寄養家庭包含新城4戶、花蓮16戶、吉安26戶、壽豐2戶，共有48戶，花蓮南區目前無寄養家庭。其中有2戶新加入的寄養家庭也在去年完成審查、職前課程時數，成為今年度合核聘任家庭，其中有一戶家庭待自己子女高中後，今年再次申請投入寄養服務，加入「打開家門，讓愛住進來」寄養服務的行列。

花蓮家扶主任施政延說，每年仍有許多需要的孩子在各安置系統叩門等待，而「家」是孩子成長的最佳環境條件，對需要的孩子而言，這是最能發揮影響力的時刻，花蓮家扶盼能招募更多寄養家庭，本季招募說明會預計在3月16日下午3點至5點在花蓮家扶中心2樓辦理，家扶寄養組會有社工做家庭訪視、審查以及訓練，歡迎有興趣的民眾報名。

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