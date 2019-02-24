台灣原生植物種校園 643棵打造豐富生態

2019-02-24 14:52

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林高中與台灣原生植物保育協會今天在校園內栽種台灣原生植物共19種、643棵，所有的植株都是屬於能招蜂引蝶及誘鳥的生態苗木，希望透過原生植物的種植打造出豐富多元的生態校園。

樹林高中校園占地5.85公頃，處處充滿庭園綠地，一年四季都有花朵盛開。樹林高中表示，近年因應新課綱的轉型，自然及地理科老師投入校園營造的課程設計，像是老師們透過原住民族植物的栽種與生態池復育方式讓食農文化、原住民族文化以及生態永續的內涵相互結合。

這次與台灣原生植物保育協會合作，在校園中栽種台灣原生植物共19種、643棵，所有的植株都是屬於能招蜂引蝶及誘鳥的生態苗木。校長呂宏進表示，期盼透過這樣活動能為樹林高中打造植物界的「諾亞方舟」，作為原生植物保種基地，營造環境多元且優美的特色學校。

此外，學校也在原生植物區埋藏時空膠囊的儀式，邀請前來的嘉賓、學校志工、師生們將地球及這片土地的祈願祝福詞寫在紙上，捲入玻璃瓶中，就像是一顆時空膠囊，透過這樣的植樹活動期許學校能成為台灣原生植物基地及環境教育示範場域，也期許全校師生一起為未來更好的生活環境盡一份心力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/