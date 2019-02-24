「樂桃條款」6月前上路 轉降未讓旅客下機須清楚說明

2019-02-24 14:54

〔記者陳宜加／台北報導〕樂桃航空2架班機去年10月因故轉降桃園機場，卻未讓旅客下機或入境也未向旅客說明，引發爭議。民航局擬修訂「樂桃條款」，明訂航空公司應清楚說明原因與處理方式，若經要求而不改善，可以開罰60萬至300萬元，最慢6月前上路。

去年10月16日，高雄機場因有飛機爆胎，導致機場暫時關閉，樂桃2架從大阪、沖繩飛往高雄的班機轉降桃園機場，但未讓旅客下機或入境，且未向旅客說明，直接原機返回日本，引發旅客不滿。樂桃事後補償旅客4000元與Peach點數1400點、折合新台幣約1400元。

樂桃事後解釋，考量協助旅客完成入境程序、準備旅客由桃園至高雄的交通替代方案，可能耗時且造成旅客更大不便，而未讓旅客下機。為避免類似爭議重演，民航局本月預告修正「民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法」，要求航空公司須清楚說明。

現行辦法規定，原訂於我國機場起降的航班，因故轉降於境內其他機場時，若短期內無法飛往原本目的地機場且轉降機場條件許可，航空公司得視乘客需求，審酌實際情況並協調機場相關單位同意後，安排乘客由轉降機場下機或入境。

民航局表示，實務上有航空公司因故無法安排乘客在轉降機場下機或入境，例如沒有配合的地勤業者，或受限於空勤組員執勤時間限制等因素。為讓乘客充分了解資訊，避免衍生爭議，修正草案明訂，應向乘客詳實說明原因與處理方式。

民航局指出，當航班轉降機場時，是否協助旅客下機或入境，須視航空公司實際作業情況，無法統一規範，原則上應讓旅客下機，若有困難則須說明原因，去年樂桃衍生爭議，即為完全未向旅客說明原因的情況下，直接原機返回日本。

修正草案預告期為2個月，預計4月3日後進入後續法制作業程序，民航局預估最慢6月前上路，未來航空公司若未向乘客清楚說明原因與處理方式，且經要求而未改善，民航局將依民航法處以60至300萬元罰鍰。

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