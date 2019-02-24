花博尞天穿 闖關吃五色粄

2019-02-24 13:22

〔記者歐素美／台中報導〕農曆正月20日是客家傳統的民俗節慶「天穿日」，也是「全國客家日」，台中市客家委員會結合花博，在豐原花博葫蘆墩園區舉辦「108全國客家日-花博尞天穿」活動，除了以在地花卉農產及五色粄祭天祈福，更以環境劇場展演及客語推廣闖關等節目感念女媧補天的情懷，希望藉此宣揚客家文化、推廣客家產業。

客委會表示，「天穿日」是客家人感念女媧補天的特殊節慶，相傳在這一天「男不耕田、女不織布」，與天同樂，讓大地休養生息，天穿日除了代表客家族群感恩大地萬物的情懷，更蘊含了減碳、環保、樂活概念。

今年客家日活動選在豐原花博園區舉辦，藉由花博宣揚自然生態的精神，展現客家族群崇尚自然的態度，並進而讓來自各地的遊客認識台中的多元文化之美。

客委會為推廣客語，現場舉辦闖關活動，民眾拍照打卡，並以客語說出各種水果名稱或問候語，即可闖關成功，除可獲贈精美客家花布提袋，並現場發送由豐原在地陽明客家協會的媽媽們利用天然食材所製作的客家美食-五色粄，希望透過客語及客家美食等，讓民眾更了解客家文化。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/