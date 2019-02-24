台灣燈會》補班日人潮創紀錄 警力、保全烈日下站崗交管

2019-02-24 13:24

［記者陳彥廷／屏東報導］2019台灣燈會在屏東昨天創下今年燈會的人潮紀錄，單日高達81萬次入園，人潮擠爆，接駁站點也塞翻，引發抱怨，屏東警方派出大量警力維持交通，甚至連分局長劉清俊都親自到西轉前指揮，交管的警力、義交、工作人員、志工等不喊苦就是為要讓台灣燈會的交通及人潮維持疏運順利。

2019台灣燈會在屏東，因結合新時代科技與海洋的璀璨燈會從2月15日試營運開始就吸引數萬民眾同遊賞燈，2月19日盛大揭幕後，人潮更是「瘋」擁而至，昨天雖是週六卻是補班日，人潮竟比開幕日還多，高達81萬人，也創下今年燈會的紀錄。

大鵬灣屬口袋地形，環灣道路從大鵬灣休息站到沿海路口約5公里左右屬於交通管制區，並設有接駁站、遊覽車停車場等，並須持車輛通行證或大眾運輸者才能進出，為紓解繁重的交通狀況，只能仰賴警察同仁跟義交們辛勤不懈怠的守護，只為求前往賞燈的遊客均能安心出遊、平安返家。

大鵬灣燈區周邊道路路幅不大，稍有車輛違停就會導致交通阻塞，為維護交通順暢，屏東縣政府警察局規畫警力於燈會周邊道路實施交通疏導管制、拖吊取締及治安維護。

屏東縣政府警察局交通隊表示，由於燈區會場腹地廣大，還設有11處停車場及西、東、南3大轉運站，除交通隊外，各分局派員負責燈會各分區交通疏導外，還調派保五總隊及義交出動大批人力支援燈區交通疏導。

這些默默付出的員警及義交們，每天頂著南部的烈陽汗流浹背得站在熱烘烘的柏油路上奮力的吹哨子、揮動著指揮棒疏導交通，天氣如此燥熱員警仍充滿耐心地為民眾服務，這群英雄不分晝夜為著燈區周邊交通的順暢努力著。

警察局擔憂服勤員警過於勞累，特地規劃行動補給路線，輪流至各員警服勤區域提供服勤人員補給食品，另義交大隊長也提供咖啡及熱食，確保服勤人員在勤務空檔均能補充體力、恢復精神。

警方呼籲前來賞燈的民眾，將車輛停於主辦單位規劃的停車場再搭乘接駁車前往園區賞燈，切勿隨意違停於路邊，造成交通大打結，另民眾穿越燈區周邊馬路時，請聽從員警指揮通行，以免造成自己及其他用路人危險，希望民眾能與這群辛苦的交整同仁們一起守護交通。

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