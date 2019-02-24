北市「艋舺龍山文創B2」疑黑箱 文化局：將直播交流會

2019-02-24 13:01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北捷運龍山寺站地下二樓的「艋舺龍山文創B2」（簡稱龍山B2）五間進駐單位（坊主）遭撤換，被評鑑過程未公開，無評鑑標準。北市議員吳沛憶與台北市長柯文哲進行便當會反映此事，柯當場要求文化局檢討，卻遲遲未有下文，文化局拖到昨才向吳說2月27日座談會的流程，吳痛批文化局態度消極，應開放全民參與。

本報日前獨家報導，台北市文化局去年底撤換龍山B2五間進駐單位，宣稱有評鑑但過程卻未公開，甚至還帶「特定人士」前往現場選看場地，其中選定的兩間正巧是被撤換的店家，遭外界質疑黑箱。

吳沛憶表示，先前就有龍山B2進駐單位向她陳情評鑑制度不公，沒評鑑標準，所謂的評鑑委員評鑑後就直接公告不續約，當時她就要求文化局提供說明，文化局也坦言確實無評鑑標準。

吳沛憶指出，日前和柯文哲的便當會時也曾提龍山B2的問題，反映評鑑過程不公，柯要求文化局在二月下旬對龍山B2提出新規劃，並開公開座談會，時間在2月27日，但文化局態度消極，從過完年後就不斷催他們，昨天才出來相關訊息。

吳沛憶說，文化局初步規劃是座談會只開放龍山B2的進駐單位，她要求開放讓民眾參與，她認為市府必須了解在地人士與團體的想法，收集民間的意見，畢竟在地人都相當關心這地方的規劃。

北市文化局表示，市長室有要求詢問專家、學者、坊主的意見，2月27日主要是針對坊主進行雙方交流，由於是在公開場合舉辦，並不會公告，但會進行直播，目前是定位為坊主交流，告訴坊主評鑑方式，也會說明龍山B2明年的方向。

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