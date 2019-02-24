台灣燈會遇小黃聯合漲 查到罰9千

2019-02-24 12:10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣燈會昨天在屏東大鵬灣主燈區湧入81萬人次，交通接駁節點出現大排長龍景象，肩負接駁重任的潮州火車站，有民眾等不及接駁直接改搭計程車，卻遇上計程車司機聯合壟斷行為，一趟喊價500至700元，逛燈會逛得滿肚子火，屏東監理站提醒，計程車不跳錶屬「違法行為」，建議消費者記下具體資訊進行檢舉，依法將可對業者裁處9千元起跳的罰鍰。

台灣燈會昨天遇上開幕後首個週末日，人潮爆棚，其中潮州火車站接駁點被民眾抱怨連連，怒批排隊排了1小時還坐不到接駁車，甚至有小黃司機聯合壟斷，想搭車還得跟司機討價還價，交通狀況一團亂。

屏東縣政府交通處長黃國維指出，人潮聚集一時消化不來，因此出現排隊等接駁情形，特別感謝遊客耐心等候，接下來會針對接駁策略進行調整，讓載運接駁過程可能的不便降至最低，同時也提醒民眾，如搭乘計程車遇上司機喊價行為，可記下具體資訊，由監理站依法開罰。

屏東監理站長榮沛華表示，燈會前已針對業者加強宣導，燈會期間監理站也派了兩組人馬，分別進駐大鵬灣及潮州火車站計程車接駁點，但仍有業者投機，趁人潮爆滿時向消費者喊價，或對要求跳表的民眾拒載，消費者如遇此類情形，可記下時間、地點、計程車號、司機姓名等具體資料進行檢舉。

榮沛華說，民眾檢舉後該站即可依「運輸業管理規則」規定，以公路法進行裁罰，她也提醒，現行上路的計程車都裝有新型計費錶，每一趟都會有紀錄，一趟小賺可能面臨9千元重罰，呼籲業者別因小失大。

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