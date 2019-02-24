食蟹獴好萌！ 利用石頭覓食珍貴影片曝光

2019-02-24 12:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大環境行動小組投入記錄台南龍崎牛埔里月世界的生態環境，繼發現多種珍貴的野生動物外，日前又記錄到保育類食蟹獴的有趣覓食行為，除了拍到牠捕魚的畫面外，也拍到牠會利用石頭當工具，以前腳拿起一個疑似田蚌的大型貝類往石頭上砸下去，一砸再砸，十分有趣。

台南社大環境行動小組從2017年1月起，在台南龍崎牛埔里青灰岩周遭架設自動照相機，設定了幾個以掩埋場預定地外圍的場域做生態調查。經過2年的調查，記錄到食蟹獴、穿山甲、鼬獾、野兔、水鹿與梅花鹿等哺乳動物，生態之豐富，令人驚喜。

社大環境行動小組研究員晁瑞光表示，除了先前發表過的影片外，最近又拍到食蟹獴捕魚的畫面，還有疑似覓食大型貝類的行為。影片中，食蟹獴用前腳，如雙手般將疑似一個田蚌捧起，再砸向石頭來吃東西，一次沒砸破，再砸第二次，一砸再砸，十分有趣。

晁瑞光表示，龍崎牛埔真是野生動物的天堂，過去因龍崎彈藥工廠的管制，而意外保留下這處台灣西部平原淺山丘陵地的生態方舟，讓大家得以一窺百年前台灣西部平原的原始生態樣貌。這是台灣的一塊寶地，應劃為自然保留區或自然地景，讓一下代也有機會看到台灣野地之美。

食蟹獴主要分布於低海拔到中海拔的山區森林以及溪流水域環境，為台灣低海拔生態指標物種之一。除了以蟹類為食外，也吃蛇、鼠、魚、蝸牛、蛙、鳥、爬蟲類、昆蟲等，食源相當多樣，屬於保育類野生動物。

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