客家祭天、五色丸DIY 新北一起「尞天穿」

2019-02-24 12:01

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市客家園區今天舉行全國客家日活動，現場包含傳統祭天儀式、新客好Young音樂會、五色丸DIY等，儘管外頭下著雨仍有不少家長帶著孩子前來體驗客家傳統節慶。

全國客家日也是客家人傳統的「天穿日」，是在正月初十天公生的後十天慶祝，為了感念女媧煉石補天解救人類，不分男女都會放下手邊工作，共唱山歌「尞天穿」，同時也代表客家族群對大地萬物的感恩，延伸出重視環保的概念。

新北市客家事務局融入女媧煉五色石補天的意象，成為五色丸DIY。一名黃姓媽媽帶著9歲的女兒前來體驗，她說，當初是在網路上看到文宣，以前聽到客家人都是聯想到白色的麻糬，這次卻是五種顏色代表，好玩之餘又能學習到客家傳統文化。

新北市副市長吳明機及客家局長林素琴也到場慶祝「天穿日」，吳明機說，客家節慶可以凝聚族群和諧，新北市致力推廣客家文化，這次活動除了傳統祭儀，並將客家歌曲結合流行音樂，以及皮雕、藍染等文創商品，展現多元的客家元素。

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