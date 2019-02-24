擔心鞋髒土水師傅不敢進小7 店員暖舉網友差點流下男兒淚

2019-02-24 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名土水師傅因剛工作完，鞋子仍沾有未乾的水泥，不敢踏入超商，超商店員看到後暖心堅持請師傅進入超商，這一幕被網友目睹，上網分享這則故事，直呼怎麼那麼感動，讓我差點留下男兒淚！

原PO在爆怨公社上發文表示，要抱怨家附近的小7店員妹妹，他表示，昨下午要進超商時但到一位土水師傅在小7門口躊躇不已，發現原是師傅腳上的工作鞋仍沾有未乾的水泥，怕會弄髒小7地板，便站在外頭請店員幫忙拿水。

店員妹妹一聽到，立馬放下手邊工作幫忙師傅拿水並請師傅進來，但師傅仍擔心弄髒地板遲遲不敢踏入，連網友都幫腔說道：「大哥，你進來吧，別擔心啦！」師傅進來後靦腆的向他和店員妹妹說道謝，原PO說：「當下我真的很感動，雖然和店員妹妹幾乎天天見面，但她的舉動真的很令人感動。」

該文引起網友不少回覆，紛紛表示「最美的風景是美好的人心和溫暖的態度」、「沒事幹嘛端一整盤的洋蔥」、「正能量釋放，洋蔥好大！」另有網友眼尖看出這家小7是位於台中市龍井中央路的小7，表示店員妹妹好有同理心，揪甘心。

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