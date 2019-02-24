翁啟惠團隊研究成功 新流感疫苗效果強4倍

2019-02-24 06:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕流感病毒具高變異性，藥廠每年都得改變疫苗株，否則無法抵抗流感傳染力，中研院前院長翁啟惠團隊研究製造新流感疫苗，配上創新的流感病毒單醣化技術，在小鼠試驗中，疫苗防禦流感的效果提升三到四倍，未來這技術若順利應用在人類疫苗，即使猜錯病毒株疫苗保護力也夠，甚至不用每年更換疫苗。

流感病毒會利用表面蛋白分子的變異來抵抗人體內抗體的追殺，因此藥廠每年都得改變疫苗株，否則無法抵抗流感的傳染力，而製造流感疫苗首要之務，就是解決疫苗因病毒的高變異性而無效的狀況。

去除病毒偽裝 有效追殺

團隊成員、中研院副研究員馬徹指出，研究關鍵在於製作疫苗時，培養病毒後加入抑制劑並以酵素分解。研究團隊拿H1N1流感病毒試驗，去除表面蛋白上成串的醣分子、只留下一個醣分子以維持結構穩定，將原本複雜的多醣疫苗變成單醣疫苗。

經施打疫苗的小鼠體內產生廣效的免疫反應，可對抗異株流感病毒的感染，因為去除病毒表面蛋白的醣分子，如同脫去病毒的偽裝，在免疫系統下無所遁形，能增加三到四倍防禦流感病毒的能力。

世界衛生組織（WHO）每年都得「猜」下半年可能的流感病毒株，好讓各國準備疫苗，萬一猜錯，會使疫苗保護力不夠；馬徹表示，若未來這技術應用在人類疫苗，最大功用是即使猜錯病毒株、疫苗保護力也夠，甚至不用每年更換疫苗。

保護力夠 不用每年更換

這項研究成果已在本月刊登於國際期刊《PNAS》，並取得多國專利，中研院相關單位也已經簽署技轉合約給跨國藥廠。

新研究何時能轉換為人類疫苗？馬徹說，目前僅小鼠試驗成功，未來還要通過人體試驗，且要視各國疫苗主管機關對這做法的認定，「若將它視為全新疫苗，審核和試驗期就會拉很長；若只視作一個特殊技術，可能就會快很多」。

流感疫苗3大難題 有解

疾病管制署副署長羅一鈞說，現行使用的流感疫苗有三大問題，第一是「有沒有猜對病毒株」，有猜對的話防禦力可達六到七成，反之則減半；二是病毒會變異，世衛要更新疫苗株來應付它的變化，因此民眾每年秋冬都必須重新打一次疫苗；第三是年長者、免疫不全等族群的疫苗防禦效果會因疫苗免疫反應較弱而打折扣。中研院的研究能解決這三大難題，政府或藥商樂觀其成。

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