台灣燈會》補班日人潮爆棚接駁惹怨 潘孟安致歉這樣說…

2019-02-23 23:01

［記者陳彥廷／屏東報導］今天是補班日，但台灣燈會人潮猶如猛虎出閘，全天人潮高達81萬人次，整個園區擠爆，各接駁節點出現滿滿人龍排隊等車，也因為排隊排太久，引來民眾抱怨「燈會再美卻恐因接駁扣分！」台灣燈會也首度延長熄燈時間，屏東縣長潘孟安今晚臨時錄製影片，向全台民眾說明。

潘孟安說，首先感謝全國各地好朋友齊聚在今天前來參加屏東舉辦的台灣燈會，對於瞬間爆量人潮，讓民眾等候接駁車超過1、2個小時，甚至更久時間是深感抱歉，屏東縣政府會儘速調整接駁策略，做到盡善盡美。

潘孟安說，今天中午以後，各地轉運站開始出現爆量人潮，縣府已緊急出動將近700輛接駁車，在11處大型停車場不間斷接駁，以最快的速度透過轉運分流方式疏解人潮，每位司機都沒有休息，相當辛苦，清潔人員、志工、警察同仁、縣府人員都很盡力維持大家賞燈的品質，但是，久候的鄉親更辛苦！

潘孟安強調一定會儘速調整未來的接駁方式，因應接下來的228連假。

雖然怨聲連連，但也有人認為，「哪一年的燈會不是人潮塞翻？」、「屏東沒高鐵只能靠火車、客運接駁」，據悉，潮州火車站雖出現滿滿人龍，甚至如「貪食蛇」排好幾圈，但仍準時在接駁的末班車8點過後以彈性疏運方式清運完畢，並立刻展開休園疏運措施。

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