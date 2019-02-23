台灣燈會》巨鮪閃耀鵬灣畔 賴神盛讚：屏東一定先發大財

2019-02-23 22:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕行政院長任內曾要求大鵬灣國家風景區開發要「接地氣」的賴清德，今天受屏東縣長潘孟安之邀，特別選在補班日到大鵬灣參觀台灣燈會，看到爆量朝聖人潮、「巨鮪來富」開燈秀及INTEL無人機燈光秀，他受訪時說，看過台灣燈會在屏東後，果然名不虛傳，尤其在水域旁的主燈「巨鮪來富」與表演手法更是「空前成功！」

媒體詢問賴清德看過燈會後的感想，任內大力支持台灣燈會在屏東的賴清德說，看過今年燈會的主燈秀，以無邊際的水域及空域為舞台，天空成為畫布，展現前所未見的點燈手法，令人讚嘆，是歷屆燈會裡「空前的成功、空前的漂亮！」

賴清德隨後也親切地走向後舞台的人群，民眾也展現超量熱情，不斷有人想和他合照、握手，甚至有熱情粉絲索討擁抱，短短不到50公尺走了15分鐘，展現親民還非常受歡迎。

對台灣燈會在屏東讚譽有加的賴清德還說，這次燈會後，我們可以確信，未來屏東縣的黑鮪魚一定可以賣得出去，觀光客一定走得進來，屏東一定先發大財！

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