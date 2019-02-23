租賃車按時或按日計費 交通部：落實既有規定

2019-02-23 20:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部2月21日預告修正「汽車運輸業管理規則」第103條之1，規定租賃車不得將租賃車輛外駛巡迴、以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數等，此法規也引發小客車租賃業不滿，並揚言本月底沒善意回應就要上街抗議。交通部今日表示，規定以1小時為起租時數非新規定，94年7月訂定「小客車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」與「小客車租賃定型化契約範本」，都明文規定按「日」或按「時」起租計算，交通部草案內容「以1小時為起租時數」僅為落實既有規定，並非新增限制。

交通部預告修正運管規則內容，主要5點包含規定租賃車不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；需造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核；平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息；以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數，但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施；車輛應黏貼專用標識。

交通部表示，小客車租賃業與資訊平台合作，提供即時叫車服務，實際上是巡迴攬客、搭載短程，其營業型態與計程車類似，導致市場重疊、產生競合。交通部為目的事業主管機關，依法必須處理，落實各汽車運輸業分業管理，維持市場營運秩序，保障各業與消費者權益。

另外，這次法規修正實施後，與資訊平台等業者合作的小客車租賃業，仍可提供1小時以上（按時）或以日計費（按日）的租賃附駕駛服務；交通部也會輔導業者車輛，轉換為多元化計程車或Uber Taxi，繼續提供服務。交通部表示，該法規修正預告期2個月，預告期間歡迎各業界提供意見。

針對修改汽車運輸業管理規則，規範小客車租賃業與資訊科技平台合作，Uber對此表示失望，Uber表示，公司極度關切修正汽車運輸業管理規則，規範小客車租賃業與資訊科技平台的合作，以及因此對整體產業和Uber在台灣營運的影響。Uber強調，現行營運模式完全符合法規，與在地租賃和計程車交通服務業者合作；希望能與政府共同努力，商討對乘客、駕駛和產業都有利的結果。

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