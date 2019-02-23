台東富山國小發行「達樂幣」 可兌換等值文具禮品

2019-02-23 23:19

［記者黃明堂／台東報導］卑南鄉富山實小在校園發行「達樂幣」，學生在校表現優異即可獲幣，期末結算後兌換等值文具；縣府與校方合作，在學生獲得「達樂幣」的同時，家長也可以收到台東金幣。

台東縣政府教育處表示，縣府期望利用TTPush營造學校與家長間的良性互動，將以TTPush做為數位家庭聯絡簿，初期會從幼兒園開始推動，主要是因為幼兒在表達與理解上較不完整，由老師將聯絡事項及幼兒在校情形藉由TTPush推播訊息給家長，家長即可充分了解孩童當日在校的學習狀況。

推廣台東金幣的縣府國際發展及計畫處，今天用富山實小舉辦本學期親師座談會的機會，到校推廣協助所有家長安裝TTPush，來還將推廣到其它學校。

國計處說，，縣府透過TTPush APP主動推播訊息給縣民，並以問卷答題贈送「台東金幣」吸引民眾獲取更多的縣政資訊。富山實小也在校園發行「達樂幣」，只要同學在校表現優異，學校就會發給同學「達樂幣」，領到「達樂幣」的同學，可以存在電子帳戶內，學校期末結算後即會購買等值的文具禮品送給同學，也讓同學養成基礎理財的概念。

達樂幣與台東金幣將合作，在同學獲得「達樂幣」的同時，家長也可以收到台東金幣，不僅讓父母了解孩子在校的表現，更能刺激親子話題與增加互動，讓家長與同學同感榮耀。

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