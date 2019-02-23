泰雅族口述傳統保存者黃榮泉辭世 獲頒贈總統褒揚令

2019-02-23 16:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕為表彰已故泰雅族口述傳統保存者黃榮泉（泰雅族族名Masa Tohui）耆老對泰雅族文化推動及傳承之重大貢獻，原民會伊萬‧納威副主委Iwan Nawi今日前往參加黃榮泉耆老的公祭儀式，並代表頒贈總統褒揚令及原住民族三等專業獎章，由其子黃俶唯、黃智靖代表家屬受頒。

黃榮泉享年88歲，其保護及傳承台灣原住民族傳統藝術之奉獻，並推動原住民族文化扎根及傳承，為台灣留下寶貴的資產。伊萬‧納威Iwan Nawi表示，對於黃榮泉耆老的辭世深感不捨及惋惜，黃榮泉耆老畢生積極推動原住民族文化復振之貢獻，以實際行動參與並推動泰雅族文化，在文化傳承及保存的工作上不遺餘力。

伊萬‧納威Iwan Nawi細數黃榮泉的貢獻，包括2007年獲得第十四屆全球中華文化藝術薪傳獎的殊榮，厚植台灣原住民族文化，並於2015年9月25日經桃園市政府公告登錄為文化資產「傳統藝術」類「泰雅口述傳統」之技藝保存者，對原住民族社會文化發展極具貢獻，因此特頒贈總統褒揚令及原住民族三等專業獎章，以感念其對國家的巨大貢獻。

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